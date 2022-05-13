في المقاهي: "المعسل" بين التهريب والانتشار والمواطنون مستغربون!‎‎

ابدى مواطنون استغرابهم من انتشار المقاهي بشكل كبير في جميع المحافظات، وما تقدمه من مواد مضرة على الصحة، وتحديداً ما يعرف بـ"المعسل" الذي يستخدم في الاراكيل، في ظل غياب المتابعة من الفرق الرقابية.

كثرة تردد الشباب على المقاهي و الهوس الشديد لتدخين التبغ او ما يعرف محليا بالمعسل باختلاف نكهاته، أصبحت حدثا يوميا معتادا عليه لدى أغلب فئات المجتمع وخصوصا المراهقين، فاحساس المدخن بالمتعة الوهمية بتدخينه هذه المعسلات تخفي وراءه مخاطر مرضية عدة تؤدي بمجملها الى الموت المحتوم.

المقاهي ومحلات بيع الاراكيل والمعسلات بأنواعها المختلفة تنتشر بشكل كبير داخل مناطق البلاد، والتي تحمل لافتات اقترنت اسماؤها بأشياء جذابة لترغيب المواطن على اقتناء هذه المعسلات، في وقت تساءل فيه مراقبون عن كيفية دخول مثل هذه الكميات الكبيرة التي باتت تغزو الاسواق المحلية، من دون محاسبة المتاجرين او المستوردين لها.

مصادر مطلعة أشارت الى أن مواد معسل الاراكيل لا تدخل عبر المنافذ الحدودية الرسمية، وأن دخولها الى البلاد يكون عن طريق التهريب، وسط مطالبات وجهت الى الحكومة بمنع استيراد هذه المواد الخطرة واغلاق المقاهي التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير داخل المجتمع العراقي.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن تعاطي التبغ أحد الاسباب الرئيسية للوفاة، فهو يزهق أرواح ستة ملايين نسمة حول العالم في كل عام، ويسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.