لفرض سلطة القانون حكومة كردستان تؤيد العمليات العسكرية للجيش العراقي ضد عناصر الـ "يبشه"بعد توترات أمنية عديدة شهدها قضاء سنجار، حكومة اقليم كردستان تعلن تأييد العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي ضد عناصر تنظيم "يبشه" الموالي لحزب العمال الكردستاني، عمليات وصفتها حكومة الاقليم بالضرورية لفرض سلطة القانون على القضاء.مواقف حكومة الاقليم سبقتها العديد من الزيارات والاجتماعات لقيادات الجيش العراقي مع البيشمركة حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك، امر اعتبره خبراء أمنيون بأنه أساسي لإعادة الاستقرار الى هذه المناطقترى حكومة الاقليم من سيطرة هذه المجاميع المسلحة على سنجار و غيرها بمثابة أزمة سياسية وعسكرية لها لكون هذه القوات موالية لحزب العمال الكردستاني الامر الذي يعطي التبرير لشن هجمات تركية على أراضي إقليم كردستانومن المقرر ان تعقد قوات البيشمركة اجتماعات أخرى مع الجيش العراقي بهدف رسم خارطة طريق لإدارة هذه المناطق والحد من التوترات الأمنية في المرحلة المقبلة وسط معطيات إيجابية لذلك