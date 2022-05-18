تحذيرات لامانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة‎‎

حذرت مصادر مطلعة في النزاهة اللجنة العليا في امانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة خارج الضوابط يأتي ذلك في وقت تسعى بعض الجهات المتنفذة الى الاستيلاء على المساحات الكبيرة بالعاصمة.تحذيرات وجهت الى اللجنة العليا في امانة بغداد من إعطاء موافقات للمساحات الكبيرة خارج الضوابط،، هذا ما اكدته مصادر في هيئة النزاهة التي توعدت باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حال اعطاء هذه الموافقات.وبحسب المصادر فإن جهات وشخصيات تسعى للحصول على موافقات من امانة بغداد خارج الضوابط المتبعة ، لاسيما بعد ان استفحلت بعد العام الفين وثلاثة ، ظاهرة السيطرة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وتقسيمها من دون وجه حق او اطار قانوني وشرعي،، اذ تعرضت أراضي البساتين في بغداد، الى عمليات تجريف متعمدة بهدف تحويلها الى مجمعات سكنية لا تراعي المتطلبات البيئية، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من تزايد المد الصحراوي نتيجة تقلص المساحات الخضراء.وحتى وقت قريب كانت بغداد تتمتع بمساحات خضراء واسعة انحسرت أجزاء كبيرة منها وذهبت لصالح المولات والتجمعات السكنية ومرائب السيارات،، فيما يلقي المواطنون اللوم على غياب التخطيط الحضري والعمراني الذي يأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على المساحات الخضراء وزيادة مساحاتها.