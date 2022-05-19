العثور على 250 مقبرة جماعية: لضرورة التعرف إلى هوية المفقودين‎‎

يعد ملف المقابر الجماعية في العراق واحدا من أكبر الملفات الاجرامية، حيث تم العثور على مئتين وخمسين مقبرة تحتوي على الالاف الضحايا، وسط مطالبات وجهت الى جهات حكومية بضرورة تكثيف الجهد والوصول الى هوية المفقودين.

الالاف من العراقيين تعرضوا لأبشع الانتهاكات لايزالون ضمن قائمة المفقودين بالمقابر الجماعية، تلك التي دفن بها من كان يراه النظام السابق معارضًا لسياسته، وآخرون فقدوا إبان سيطرة التنظيمات الارهابية على مساحات واسعة من البلاد.

قرابة المئتين وخمسين مقبرة جماعية تم العثور عليها في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان، بحسب معنيين تحدثوا بأن النظام السابق استغل المناطق الصحراوية لدفن اكثر من اربعة آلاف وستمئة رفاة، اما بعد الفين وثلاثة نتيجة للتخبطات السياسية والهشاشة الامنية ازدادت أعداد الضحايا المفقودين سيما خلال حقبة داعش والحرب الطائفية.