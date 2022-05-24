العواصف الترابية... المصابون بالاختناق يفترشون أسرة المستشفيات‎‎

يفترش المصابون بالاختناق اسرة المستشفيات في العاصمة بغداد، بالتزامن مع العاصفة الترابية التاسعة التي ضربت البلاد، وتؤكد الكوادر الصحية استنفار جميع إمكاناتها لتقديم الخدمات للمصابين.( تق)داخل اروقة هذا المستشفى، يرقد المصابون بالاختناق إثر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اذ يقول المسؤولون داخل المشفى انه تم تسجيل نحو خمس وعشرين حالة اختناق تم التعامل معها حالات اولوية قصوى حسب درجة الاصابة.في الشارع يجدد المواطنون شكواهم مع تكرار هذه العواصف، وألقوا باللائمة على الجهات الحكومية لتقصيرها في وضع معالجات لهذه الظاهرة.وتأتي هذه العاصفة ُ الترابية، بعد أسبوعٍ من عاصفةٍ مماثلة، ومنذ ُ نَيسانِ الماضي تعرض العراقُ إلى ثماني عواصفَ ترابيةٍ، في بلدٍ يعاني من ندرةِ الأمطارِ والتصحرِ والجفافِ الشديدِ.