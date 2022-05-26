جملة قوانين تتأرجح بين اروقة البرلمان... وتنتظر التمرير‎‎

داخل اروقة البرلمان .. ثمة الكثير من القوانين النيابية التي يختلف شكلها واختصاصها فضلا عن فئتها إذا ما كانت قوانين طارئة أو مرحلة ومنها الخلافية تبعاً للخلافات بين القوى السياسية بشأنها ..ويحث مجلس النواب الخطى حالياً لتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني, الذي وفقه سيكون واضحاً وصريحاً منع التعامل مع الكيان الصهيوني .قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيقانون الأمن الغذائي .. رغم الرفض الكبير له , إلا ان مجلس النواب يتجه لعرضه للقراءة الثانية داخل البيت التشريعي, ويرى المؤيدون له أن مسودته تتضمن كل ما يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز, أما الاطراف المعترضة فتجد أنه ليس من صلاحية البرلمان تشريع أي قانون فيه جنبة مالية .قانون الأمن الغذائيومن بين هذه القوانين منها ما اكتسب صفة التعطيل إذ يطلق عليها بالقوانين المعطلة, والتي لم تمرر لأسباب عدة فرحلت من دورة نيابية ألى أخرى على أمل قراءتها داخل مجلس النواب ومن ثم اقرارها, ويؤكد نواب في البرلمان أن هناك ما يقارب مئة وعشرين قانوناً مرحلاً داخل اروقة مجلس النواب, وتأتي أبرزها ..قانون التقاعد والضمان الاجتماعيقانون الخدمة المدنيةقانون العشوائيات وتمليك الأراضيقوانين مكافحة العنف الأسريتعديل قانون إقامة الأجانبوتضاف الى ذلك جملة من القوانين المهمة التي منها ما يرتبط ارتباطا وثيقاً بمكافحة الفساد وتقليل معدلات الجرائم فضلا عن الحاجة لتمرير بعضها للأغراض التنظيمية ويندرج ضمن هذه الفئة ..قانون الكسب غير المشروعقانون جرائم المعلوماتيةقانون حرية التعبير والتظاهر السلميقانون العفو العاموبرزت مؤخراً دعوات من قبل بعض الأطراف لتشريع قانون خدمة العلم أو ما يطلق عليه البعض الخدمة الالزامية .