النجف: تقليص مساحات زراعة الشلب يثير استغراب المعنيين‎‎

قرار تقليص مساحات زراعة الشلب في محافظة النجف الى نحو النصف أثار استغراب المعنيين في المحافظة.. مطالبين بإيجاد خطط بديلة لمواجهة ازمة شح المياه.وكأن الجفاف والتصحر لايكفي لقتل الزراعة في العراق ليأتي قرار حكومي بتقليص مساحة الأرض المزروعة لموسم الشلب الحالي في محافظة النجف الاشرف من مائتين وأثني عشر ألف دونم الى ستة الاف وخمسمائة دونم فقط ما يعني ثلاثة بالمئة من نسبة الأرض وهو ما يشكل كارثة للمزارعينالمعنيون بالزراعة في المحافظة استغربوا تقليص مساحة الزراعة عبر قطع المياه ودون وجود خطط بديلة حالية أو مستقبلية سيما وأن شح المياه قد يستمر لسنواتهاشم الكرعاوي نائب محافظ النجف مسؤول ملف الزراعةاحمد سوادي حسون رئيس اتحاد الفلاحين في النجفومع غياب الدعم الحكومي للمزارعين هجر أغلبهم الزراعة سبب المد العمراني الزاحف لأراضيهم ليكون ذلك بمثابة بداية النهاية لما كان يسمى أرض السواد وسلة العراق الغذائيةمختصون في الشأن الزراعي يتوقعون أن يؤدي شح المياه لاختفاء الزراعة كما اختفت الصناعة في هذا البلد.