هيأة الضرائب تمنع دخول المعقبين لفرع ضريبة "الاطراف" لمنع عمليات الفساد‎‎

ضوابط وتعليمات جديدة اصدرتها هيأة الضرائب العامة للحد من عمليات الفساد، ابرزها منع دخول المعقبين لاحد فروعها في منطقة حي الجامعة كونهم يعدون من الاسباب الرئيسة لهذه العمليات.(تق)تزداد عمليات الفساد في الكثير من المؤسسات الحكومية التي تتم من خلال الحصول على جباية مالية من المواطنين، امر دفع بهيأة الضرائب لاتخاذ بعض الضوابط المستحدثة لمنع هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل في الاونة الاخيرة، منها منع دخول المعقبين داخل فرع ضريبة الاطراف بمنطقة حي الجامعة في بغداد كونهم يعدون من المسببات الرئيسية بعمليات الفساد.هذا الاجراء تضاف له متابعة مستمرة من قبل القائمين على الفروع الضريبية، تحدث عنها المراجعون الذين قالوا أنها اسهمت بانجاز المعاملات بوقت قياسي، والحد بعض الشيء من الروتين الاداري القاتل.وبحسب متابعين فان عمل هياة الضرائب يعد من الاركان المهمة لدعم ورفد خزينة الدولة مما يتطلب المزيد من الاجراءات القانونية لمنع يد الفساد من الوصول اليها.