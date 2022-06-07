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مقتدى الصدر يعلن تشكيل لجنة لاستكمال جهود اعادة املاك المسيحيين‎‎

بالفيديو

2022-06-07 | 05:39
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مقتدى الصدر يعلن تشكيل لجنة لاستكمال جهود اعادة املاك المسيحيين‎‎

المصدر:
السومرية
1,130 مشاهدة

بالتزامن مع ما طرحته السومرية، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة مكونة من ثلاث شخصيات لاستكمال جهود اعادة عقارات واملاك المسيحيين وباقي الاقليات في البلاد.

استكمالا للجهود السابقة في استعادة أملاك وعقارات المسيحيين وباقي الأقليات في العراق شكل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لجنة جديدة تتكون من عون ال النبي ومهند الموسوي وحسن الكعبي، تشكيل اللجنة يأتي بعد ان تعهد الصدر بالإشراف شخصياً على موضوع اعادة عقارات الاقليات واتخاذ اجراءات صارمة بحق المعتدين على تلك الأملاك.

 

ويأتي قرار الصدر للتعضيد على الجهود السابقة التي تكللت باسترجاع عشرات العقارات لاصحابها الشرعيين من ابناء المكون المسيحي وباقي الاقليات شريطة تقديم شكوى ضد الجهة المسيطرة على العقار.

 

سيطرة مجموعات على املاك الاقليات ليست وليدة الاشهر الماضية بل ظهرت بعد عام الفين وثلاثة بالتزامن مع هجرة الكثير من ابناء المكون المسيحي وباقي الاقليات من خلال الضغط على المسيحيين وتهديدهم ما دفعهم للهجرة خشية تعرضهم للقتل وبيع أملاكهم وعقاراتهم بأسعار متدنية جدا اضافة الى تزوير وكالات بيع من دون علم أصحاب تلك الأملاك، حيث انحسرت اعداد المسيحيين في العراق الى الثلث خلال التسعة عشر عاما الماضية وفق بيانات رسمية.

 

وتأتي مبادرة السيد الصدر الجديدة بالتزامن مع ما طرحته السومرية حول الموضوع، حيث اكد رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا عبر برنامج بعد التحري  وجود مافيات عقارات تستولي على  اراضي المسيحيين وتصر على البقاء فيها رغم وجود قرارات قضائية باعادة تلك العقارات الى اصحابها..


ولايزال الطريق طويلا أمام لجنة إعادة عقارات المسيحيين المستولى عليها فاللجنة التي شكلت سابقا تسلمت المئات من الشكاوى فيما لم تتم إعادة سوى العشرات من العقارات التي كان بعضها  على شكل منازل واراض وشقق سكنية وعمارات ومحال تجارية.

ورغم وضع الحكومة الكثير من القيود على عملية تحويل بيوت المسيحيين وبيعها خلال العام الفين وخمسة عشر الا ان هذا الإجراء لم يسهم إلا في تقليل عمليات تزوير بيع العقارات.
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