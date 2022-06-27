الانترنت في العراق الاسوأ إقليميًّا... وهذا ما كشفته وزارة الاتصالات‎‎

لاتزال خدمة الانترنت في العراق تعاني من ضعف وتراجع بسرعة تجهيزها، رغم سنوات من الوعود وصرف المليارات لكن دون فائدة، هشام وسيم والتفاصيل.

لاترتقي لابسط الدول المجاورة، هكذا وصفت خدمة الانترنت داخل العراق، رغم الوعود بتحسينها طيلة السنوات الماضية، والبدء بمشاريع كالحفريات التي اهلكت الشوارع والافرع بحجة تقويتها ومد نظام الكابل الضوئي لكن من دون فائدة كما يقول المواطن.

وزارة الاتصالات كشفت عن استبدال البدالات القديمة باخرى حديثة، والشروع بأعمال قالت انها ستغير من واقع الخدمة للأفضل خلال الفترة المقبلة.

ورغم صرف المليارات واستضافة الوزراء والمسؤولين عن ملف الاتصالات بشكل دوري في البرلمان، لايزال هذا القطاع يعاني من اهمال وتراجع يعد الأسوأ اذا ما قورن اقليميا، ناهيك عن ارتفاع التكلفة التي زادت بعد اضافة الضرائب في وقت الضائقة المالية ولم يتم رفعها عقب انتهائها.