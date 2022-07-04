منطقة المساءلة والعدالة: لا كهرباء ومياه ولا اكساء للطرق ‎‎

نتيجة لانعدام الخدمات تظاهر اهالي منطقة المساءلة والعدالة التابعة لحي الجهاد في بغداد، مناشدين الجهات المعنية بضرورة التدخل قبل ان تشهد المنطقة هجرة ساكنيها.لا كهرباء ولا اكساء للطرق الرئيسة ولا حتى الفرعية، وانقطاع في المياه ايضا، هكذا لخص حال منطقة المساءلة والعدالة التابعة لحي الجهاد في بغداد التي تعاني منذ عشر سنوات تقريبا، حيث تحدث قاطنوها الذين تقدر اعدادهم بالمئات عن الاسباب التي ادت لوصول منطقتهم لهذا الحال وغياب الدور الخدمي الحكومي وغض البصر من قبل الدوائر البلدية عن معاناتهم.لا اذنُ صاغيةٌ ولا عينٌ ترى هذا ما تشهده المنطقة، سيما بعد مراجعة هؤلاء للدوائر الحكومية مرارا وتكرارا لايجاد صورة حل لكن محاولاتهم باءت بالفشل، امرٌ وضعهم امام خيار التظاهر لعله يحرك في المعنيين ساكنا قبل ان تشهد هذه المنطقة هجرة ساكنيها.