بعد توضيحات عدة... الصدر يستعد لإقامة صلاة موحدة في بغداد‎‎

بعد توضيحات عدة لأسباب الانسحاب .. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعدُ العدة ويستعد لأقامة صلاة موحدة في الخامس عشر من شهر تموز الحالي في العاصمة بغداد .. دعوة الصدر لاقامة صلاة موحدة جاءت هذه المرة مختلفة عن سابقاتها فهنالك لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم النائب الاول سابقاً لرئيس البرلمان حاكم الزاملي وذلك للاشراف وضمان الية التنظيممشهد الصلاة الموحدة المرتقب هو سعيٌ واضحٌ لذكرِ الله لكنه وبحسب المعطيات سيكون ابلغ تعبير عن حجم الشارع المؤيد لأغلبية الصدر والرافض لتوافقية الخصم وعلى اثره هي فرصة ايضا لجسِ النبض ان كان هنالك تأييد شعبي للتحرك نحو خطوة اخرى ام البقاء على الموقف ذاته كما هووفي ذكرى اقامة اول صلاة في مسجد الكوفة المعظم .. جاءت دعوة الصدر لاحيائها من بغداد بخطاب يحمل الكثير من الرسائل الى الشارع العراقي ابرزها: "فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون"دعوة الصدر لصلاة موحدة1- الصدر يعد العدة ويستعد لاقامة صلاة موحدة2- الصدر يحدد الخامس عشر من شهر تموز الحالي موعدا لاقامة الصلاة في العاصمة بغداد3- الصلاة ستشرفُ عليها لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم حاكم الزاملي4- مشهد الصلاة الموحدة المرتقب : فرصة لجس نبض الشارع وتعاطيه مع دعوات الصدر5- دعوة الصدر للصلاة الموحدة حملت الكثير من الرسائل للشعب ابرزها (( فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون )) لأسباب الانسحاب .. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يعدُ العدة ويستعد لأقامة صلاة موحدة في الخامس عشر من شهر تموز الحالي في العاصمة بغداد .. دعوة الصدر لاقامة صلاة موحدة جاءت هذه المرة مختلفة عن سابقاتها فهنالك لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم النائب الاول سابقاً لرئيس البرلمان حاكم الزاملي وذلك للاشراف وضمان الية التنظيممشهد الصلاة الموحدة المرتقب هو سعيٌ واضحٌ لذكرِ الله لكنه وبحسب المعطيات سيكون ابلغ تعبير عن حجم الشارع المؤيد لأغلبية الصدر والرافض لتوافقية الخصم وعلى اثره هي فرصة ايضا لجسِ النبض ان كان هنالك تأييد شعبي للتحرك نحو خطوة اخرى ام البقاء على الموقف ذاته كما هووفي ذكرى اقامة اول صلاة في مسجد الكوفة المعظم .. جاءت دعوة الصدر لاحيائها من بغداد بخطاب يحمل الكثير من الرسائل الى الشارع العراقي ابرزها: "فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون"دعوة الصدر لصلاة موحدة1- الصدر يعد العدة ويستعد لاقامة صلاة موحدة2- الصدر يحدد الخامس عشر من شهر تموز الحالي موعدا لاقامة الصلاة في العاصمة بغداد3- الصلاة ستشرفُ عليها لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص ابرزهم حاكم الزاملي4- مشهد الصلاة الموحدة المرتقب : فرصة لجس نبض الشارع وتعاطيه مع دعوات الصدر5- دعوة الصدر للصلاة الموحدة حملت الكثير من الرسائل للشعب ابرزها (( فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون ))