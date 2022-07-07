عُرِف بصوته المرتفع.. الشيخ الغريري يرد عبر السومرية على قرار إيقافه عن الخطابة (فيديو)

قرار ايقاف الشيخ "عداي الغريري" يثير لغطا على مواقع التواصل… والأخير يرد لم اتجاوز الحدود









ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها قرار ايقاف الشيخ عداي الغريري إمام وخطيب عمر الخطاب بمنطقة اليرموك من قبل ديوان الوقف السنيعقب الخطبة الاخيرة التي تحدث بها عن بيع الأعضاء البشرية ليرد بأن القرار كان مجحفا بحقه وان الامر اخذ حيزا اكبر من حجمه قرار الوقف السني بمنع احد شيوخ الدين بمنطقة اليرموك في بغداد من ارتقاء منبر الجمعة اثار انتقاد ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما عبر مواطنون عن استيائهم من هذا القرار الذي اعتبروه ظالما كونه يتحدث بلسان حال الشارع.ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها قرار ايقاف الشيخ عداي الغريري إمام وخطيب عمر الخطاب بمنطقة اليرموك من قبل ديوان الوقف السنيعقب الخطبة الاخيرة التي تحدث بها عن بيع الأعضاء البشرية ليرد بأن القرار كان مجحفا بحقه وان الامر اخذ حيزا اكبر من حجمه

الشارع العراقي كان له رأي ايضا حيث وقف كثيرون بالضد من قرار الوقف منهم المصلون وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كشفوا بأن الشيخ يتحدث عن العديد من ملفات الفساد بلسان حال المواطن من دون خوف.



واصدر ديوان الوقف السني بيانا بايقاف الغريري عن الخطابة يوم الجمعة بقرار من الممكن العدول عنه في حال تم الالتزام بالخطوط التي قال البيان بأنها تجاوزت الحدود.