بالفيديو: غلاء وأزمات يتحداها العراقيون في احياء أيام العيد

يحاول هؤلاء الناس تناسي الهموم والمشاكل ولو لايام قلائل لمواكبة اجواء عيد الاضحى، هنا في هذا المكان الذي يعتبر المركز الترفيهي الاكبر في بغداد تتواجد اغلب العائلات رغم حرارة الجو والمناخ المترب الذي يغزو سماء العاصمة.ويشير اخرون الى نقطة اعتبروها ذات اهمية بالغة تتعلق باستقرار الاوضاع الامنية مقارنة بالاعوام السابقة، وهو الامر الذي يفسح المجال واسعا امام العائلات لارتياد المتنزهات والاماكن الترفيهية خلال ايام العيد دون ادنى تخوف.ويحرص معظم العراقيين على التمسك بمظاهر العيد وتقاليده المتوارثة، رغم الظروف القاسية التي سرقت منهم بهجة العيد على أمل أن يعود عليهم وهم في حال أفضل.