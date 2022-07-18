عملية تجميل تودي بحياة دانية... والكوادر الطبية تهرب من المركز!‎‎

بسبب خطأ طبي خلال عملية تجميل في بغداد، فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاما تفقد حياتها، وذووها يؤكدون هروب الكوادر الادارية والطبية المشرفين على المركز بعد وفاة ابنتهم.في حادثة تتكرر باستمرار، عمليات التجميل واخطاؤها تحصد ارواح الكثير من النساء، الشابة دانية ذات التسعة عشر عاما كانت ضحية اخرى بعد ذهابها الى مركز تجميل ببغداد تحديدا في جانب الرصافة، لكنها خرجت منه جثة هامدة بسبب قطع أحد شرايينها بخطأ طبي.اهالي الضحية اكدوا هروب الكوادر الطبية والادارية للمركز بعد وفاة الشابة دانية وهو أمر زاد الغضب بداخلهم، موجهين مناشداتهم الى الجهات الحكومية لفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين.عمليات التجميل باتت توصف من قبل الكثيرين بأنها متاجرة بالبشر دون دراية بمخاطرها، تستدعي تدخلا حكوميا للحد من انتشار المراكز غير المرخصة او تلك التي تحتوي على كوادر غير مهنية غايتها جني الأموال بأي طريقة كانت.