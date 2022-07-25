المستشفى أخفى الجثة داخل مخزن...عملية قيصرية تنهي حياة حوراء!‎‎

عملية قيصرية تنهي حياة شابة عشرينية داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، والاسباب بحسب رواية ذويها بحصول خطأ طبي.صدمة وحزن ضرب عائلة بكاملها بعد ما كانوا ينتظرون بشرى مولدهم الجديد، ليأتي خبر وفاة حوراء ذات الواحد وعشرين عاما في عملية قيصرية داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد.الفاجعة الكبرى بحسب ذوي حوراء هي عدم إعلان وفاتها من قبل ادارة المستشفى، واخفاء جثتها داخل مخزن مجاور لصالة العملياتعدم الافصاح عن وفاة حوراء التي تركت خلفها طفلتين، اثار شكوك في نفوس ذويها، ووجهوا اتهامات للمستشفى بالتسبب في وفاتها من خلال خطأ طبي.ويطالب اهل الضحية بفتح تحقيق للكشف عن اسباب الوفاة بعد لجوئهم الى القانون من اجل محاسبة من يعملون داخل مستشفيات اهلية لا يمتلكون خبرات كافية بمثل هذه العمليات وغيرها على حسب قولهم.