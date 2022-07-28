بالفيديو.. المقاتل غيث يناشد عبر السومرية الجهات المعنية للتدخل باكمال علاجه

المقاتلُ غيث احد منتسبي فِرقةِ الردِ السريع, فقدَ اطرافَهُ السفلى اِثرَ تعرضهِ الى اصابةٍ جرّاءَ انفجارِ عبوةٍ ناسفةٍ خلالَ عملياتِ ملاحقةِ فلولِ داعش بمحافظة ديالى , غيث ناشدَ من خلالِ السومرية الجهاتِ المعنيةَ لاكمالِ موضوعِ علاجهِ خارجَ البلاد

فقد اطرافه السفلى دفاعاً عن الوطن, الشاب غيث منتسب في قوات الرد السريع، تعرض لاصابة في احدى المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي بمحافظة ديالى، ليكون بعدها مقعد على كرسي متحرك.

اصابة بمثابة وسام شرف كانت من نصيب هذا المقاتل الذي حضى بأهتمام من قبل زملائه والقادة العسكرين الذين قدموا له يد العون منذ الحظة التي سقط بها جريحاً.

يأمل ليث بأن يحضى برعاية طبية او تسفيرة خارج البلاد, من اجل تلقي العلاج بدولة تمتلك القدرة بتركيب الاطراف الاصطناعية ومعالجة ما تهشم من جسده.

مناشدة هذا الشاب وضعت بين يد جهات حكومية منها وزارة الصحة, لعلها تاحكي مشاعرهم وتحقق استجابة له ليعود مرةً اخرى لخدمة الوطن المواطن.