بالفيديو استعدادات كبيرة لتأمين طريق الزائرين من والى كربلاء

مع قرب زيارة العاشر من محرم تواصل الجهات الامنية ذات العلاقة استعداداتها لانجاح الخطة الخاصة بالزيارة في وقت وجهت وزارة الداخلية بتأمين طريق الزائرين القادمين من كل حدب وصوب الى مدينة كربلاء لاحياء الذكرى الاليمة.فرقة الرد السريع اكدت انتشار مفارزها على طول الطريق بين قضاء المسيب في بابل الى مدينة كربلاء لتأمين طريق الزائرين ونقلهم ومعالجة الحالات الطارئة.واستعدت قيادة عمليات كربلاء وشرطة المحافظة للزيارة من خلال نشر القطعات الامنية والعسكرية في جميع الطرق المؤدية الى مرقد الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام لتأمين توافد ملايين الزائرين القادمين من شتى المحافظات ومن خارج البلاد لاحياء زيارة عاشوراء.ولاحتواء الاعداد المليونية للزائرين وتأمين الاجراءات الادارية والفنية والدعم اللوجستيي في النقل وتأمين الطريق من والى كربلاء تمتاز الخطة الامنية الخاصة بالعاشر من محرم بالمرونة بحسب قيادات امنية، فيما تشهد الخطة تنسيقا عاليا مع الجهات الخدمية والصحية والعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين من اجل انجاح الزيارة وتسهيل حركة الزائرين.