فشل النواب في تجاوز الخلافات يعطل القوانين والتشريعات

منذ اول شهر لانعقاده والخلافات تلاحقه بوتيرة متسارعة، البرلمان الخامس بين دعوات الحل والاخفاق، وقانونيون يرون ان تجاوز المدد الدستورية في حسم الاستحقاقات الانتخابية هو من وضع مجلس النواب الحالي تحت ضربٍ من حديدثمانية اشهر والبرلمان لم يتخط بعدد جلساته اصابع اليد ..عشر جلسات او ربما اكثر اغلبها كان للنقاش ولم يُنتج منها سوى تشريعين او ثلاثة ما وضع مجلس النواب بدورته الخامسة ضحية صراعات سياسية تمادت على الدستور وافرزت دعوات تتصاعد بالحل وفقا لخبراء القانوندعوات حل البرلمان بعد ثمانية اشهر من انطلاق الدورة الخامسة جاءت على خلفية فشل النواب في تجاوز الخلافات وتشريع القوانين لاسيما التي لها صلة مباشرة بحاجة المواطن ما سيدفع بالقوانين المرحلة الى الترحيل مجددا للدورة السادسةالضرب بيد من حديد يبدو انه بدأ هذه المرة من البرلمان فقرار حله هو بداية لنهاية منظومة سياسية اعتادت على المحاصصة والفساد على حد قول محتجين