جباية 10 آلاف دينار من اصحاب المركبات التي تعبر جسر الفتحة‎‎

عشرة آلاف دينار يدفعها المواطنون ذهاباً واياباً على جسر الفتحة شمال صلاح الدين والذي يربط مركز المدينة بمحافظة كركوك كونه أحيل لجهة استثمارية، في وقت يدفع السائحون في البلدان المتقدمة بضعة سنتاتٍ لعبور الجسور الاستثمارية المعلقة، مراقبون أكدوا أن الجهات المتنفذة الخارجة عن القانون هي من تتحكم بجباية الأموال على حد تعبيرهم.
اكثر من سبعة أعوام مرت على تفجير الجسر دون اي اهتمام يذكر لإعادة أعماره حتى باشرت إدارة المحافظة في وقت متأخر بالعمل فيه، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٣٠٪ فيما يتطلع المواطنون لإكماله فالبعض منهم يدفع شهرياً راتبه كاملاً من المحاضرين والعقود الوزارية لقاء مرورهم من على الجسر.
احمد وهو منتسب في الشرطة الاتحادية والذي طلب عدم الكشف عن هويته يحدثنا عن معاناته.
أتاوات بمبالغ طائلة تؤخذ كجباية استثمارية من على جسر الفتحة لقاء مرور المواطنين فيما يطالب الأهالي برفع الحيف عنهم ولكن لقد أسمعت اذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.