جباية 10 آلاف دينار من اصحاب المركبات التي تعبر جسر الفتحة‎‎

اكثر من سبعة أعوام مرت على تفجير الجسر دون اي اهتمام يذكر لإعادة أعماره حتى باشرت إدارة المحافظة في وقت متأخر بالعمل فيه، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٣٠٪ فيما يتطلع المواطنون لإكماله فالبعض منهم يدفع شهرياً راتبه كاملاً من المحاضرين والعقود الوزارية لقاء مرورهم من على الجسر.احمد وهو منتسب في الشرطة الاتحادية والذي طلب عدم الكشف عن هويته يحدثنا عن معاناته.أتاوات بمبالغ طائلة تؤخذ كجباية استثمارية من على جسر الفتحة لقاء مرور المواطنين فيما يطالب الأهالي برفع الحيف عنهم ولكن لقد أسمعت اذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.