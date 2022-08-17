خسائر بالمليارات وتوقعات بازدياد الحرائق مع ارتفاع الحرارة

ترتفع الحرائق داخل العراق مع ارتفاع درجات الحرارة لتسبب معها خسائر مادية فادحة بسبب الاهمال وعدم مراعاة شروط الامان والسلامةخسائر بالمليارات بسبب الحرائق شهريا في العراق ..ارقام مهولة تحدث عنها مختصون بالشأن الاقتصادي نتيجة ارتفاع معدلات الحرائق في العديد من مناطق البلاد ابرزها العاصمةمديرية الدفاع المدني كشفت من جانبها عن تسجيل الاف الحرائق خلال الشهر الماضي مرجحة ارتفاع العدد الى خمسة اضعاف عند انتهاء اب الحاليانعدام شروط السلامة والامان من قبل المواطنين وضعف الدور الرقابي الحكومي اسباب باتت ترفع من نسب الحرائق التي لن تسبب اذا ما تفاقمت بخسائر مادية فقط بل ببشرية في حال لم يتم تدارك الامر من قبل المنقذين.