بالفيديو: تفاقم آفة الإدمان ناقوس خطر يهدد أجيال العراق‎‎

تشير احصائيات مريبة لوزارة الداخلية الى ارقام مخيفة من شباب العراق وهم يتعاطون المخدرات ، اما مديرية مكافحة المخدرات فمن جانبها تؤكد انها القت القبض على اكثر من احد عشر الف متهم بتجارة المخدرات حتى الآن كما انها ضبطت اكثر من اربعمئة وخمسين كيلو غراما من مختلف انواع المخدرات.الاحصاءات المفزعة تؤكد انتقال البلاد من ممر لعبور المخدرات الى بيئة مستهلكة وبرغم القوانين النافذة التي توقع اشد العقوبات بالمتعاطين والمتاجرين الا ان نسبة الزيادة باضطراد مستمر، فإجراءات الحكومة اقل من الكارثة وهذا ما يحتم وقفة مطولة للأسباب والمسببات لتدارك الخطر المحدق، وتنص المادة السابعة والعشرون من قانون العقوبات والمتعلقة بالمخدرات على اعدام تجار المخدرات كما انها تتضارب مع اتفاقيات دولية بعدم تنفيذ اي حكم اعدام بحق اي مجرم ، فيما تنص المادة الثامنة والعشرون من قانون العقوبات على السجن من خمسة عشر عاماً الى المؤبد على كل مروج او حائز للمخدرات، الجهات الامنية من جانبها تتحدث عن تكثيف الجهد الامني والاستخباري والتوعوي للشباب بخطورة الجنوح صوب هذه الظاهرة لتأثيرها القوي على تقدم اي مجتمع.