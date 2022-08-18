بالفيديو: شاب يحقق حلمه ويحول غرفة نومه الى صف مدرسي‎‎

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لن يتخلى الشاب علي عن تحقيق حلمه بعدما عجز عن تقديم طلبات للجهات المعنية لدعم مشروعه الأنساني وأغلقت جميع الأبواب في وجهه وغاب من يدعمه، مما أضطره الى تحويل غرفة نومه لصف دراسي نموذجي لتدريس الطلبة من العوائل المتعففة والفقيرة بدون مقابل مالي.



