بالفيديو: شاب يحقق حلمه ويحول غرفة نومه الى صف مدرسي‎‎

لن يتخلى الشاب علي عن تحقيق حلمه بعدما عجز عن تقديم طلبات للجهات المعنية لدعم مشروعه الأنساني وأغلقت جميع الأبواب في وجهه وغاب من يدعمه، مما أضطره الى تحويل غرفة نومه لصف دراسي نموذجي لتدريس الطلبة من العوائل المتعففة والفقيرة بدون مقابل مالي.
تحقيق أهداف علي لم تختصر على تحويل غرفة نومه الى صف دراسي فقط بل يطمح بتوسعة مشروعه التعليمي الذي يعتمد طرقا مختلفة بالتعليم فيما لاقت المبادرة ترحيبا من المستفيدين.
في ظل انخفاض مستوى التعليم في البلاد تسعى الطاقات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لايجاد طرق جديدة ومختلفة في تعليم الطلبة خاصة للعوائل المتعففة والطبقات الأكثر فقرا وبصورة مجانية.