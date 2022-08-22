بالفيديو قائممقام كربلاء يكشف اسباب انهيار التلة الترابية ووقوع ضحايا

حادثة لم تكن في حسبان الزائرين الا ان الحكومة المحلية في كربلاء كانت تحذر من خطورة الاوضاع هناك ، بحسب قائممقام كربلاء حسين المنكوشي الذي كشف عن أسباب انهيار التلة الترابية في قطارة الامام علي عليه السلام، مبينا ان هذه الصخور في فصلي الصيف والشتاء تنتج عنها حركة، وان التلة هي واحدة من المشاريع الخاصة التي قدم المكتب الاستشاري لجامعة بغداد والمكتب الاستشاري لجامعة كربلاء تقريراً مفصلاً الى المحافظة بخصوص ضرورة تدعيم الكتل الكونكريتية فيها، ودعم الصخور الموجودة حول القطارة، ووضع اسيجة كونكريتية لحماية هذه الصخور من السقوط ، واشار المنكوشي الى ان الصخور التي سقطت يقدر وزن الواحدة منها بنحو طن أو اكثر، ما تسبب باصابة بعض الزائرين الذين لاقوا مصيرهم تحت الانقاض، وخلص المسؤول المحلي الى ان فرق الدفاع المدني هرعت الى انقاذ المحاصرين تحت الانقاض، بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية لتكسير الصخور، لافتا الى حصول حادث سابق شبيه، في منطقة بحر النجف بسبب وجود الصدوع في الصخور، مؤكداً انه كان يتطلب تدعيم الكتل الصخرية، لكنها غابت عن المسؤولين وحدث ما حدث.قطارة الإمام علي في كربلاء هي واحدة من المزارات الدينية، يقع على مسافة ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كربلاء ويعد من المزارات التي يرتادها الزوار في شهر محرم بصورة خاصة.