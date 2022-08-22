من شروط السلامة مديرية المرور تباشر بفحص المركبات الالكتروني

بواسطة الجهاز الهزاز باشرت مديرية المرور العامة بفحص متانة المركبات بواسطة آلية حديثة شملت بها اربع فئات من المركبات, يؤكد المسؤولون أن هذه الآلية تعتبر جزءاً من ضرورات السلامة للحد من الحوادث .وبحسب الخطة الموضوعة فإن مراكز الفحص الالكتروني للمركبات ستوزع في اكثر من منطقة في بغداد لتسهيل عملية الفحص على المواطنين, التي ستكون دورية كل عام وبرسوم بسيطة .وسيكون الفحص على متانة وامن المركبة اذا لم تتوفر فيها شروط السلامة ومن الممكن أن تؤدي إلى الحوادث المرورية، أو إلى إيقاف المركبة أو خروجها عن العمل مثلا محرك المركبة، أوالأضوية الأمامية والخلفية، والاطارات، وحدادية وبدن المركبات.