قلق بين الأوساط الشعبية مع استمرار الأزمة وتحذيرات من التصعيد

يأس شعبي كبير تتسبب به حالة الانسداد السياسي، التي يشهدها البلد منذ اجراء الانتخابات المبكرة، وهو أمر كان وما زال مدعاة قلق للمواطن الذي لا يزال ينتظر وعوداً قدمت له لكنها لم تر النور، ولا يزال المصير المجهول قدراً يرافقه على مدى سنوات طويلة.يقول مراقبون ان القوى السياسية ينبغي ان تنحو منحى يكون مضمونه تجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصلحة العامة والعمل فعليا على التفكير بمصالح المواطنين.ومع استمرار التوترات السياسية، يدور بين الاوساط الشعبية سؤال يثير القلق والتوتر هل سيطول أمد تشكيل الحكومة والاجابة تبدو واضحة خاصة مع غياب بوادر حسم الإشكالات تحديداً على الساحة السياسية.