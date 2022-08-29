مداخل بغداد وبواباتها تعاني من الإهمال وتهالك الطرق ​

هذه صورة باتت هي الواجهة الحقيقية لبغداد، فمداخلها الجنوبية كانت أم الشمالية بات يطلق عليها "طرق الموت" كما وصفها مواطنون تحدثوا بالم لما وصلت اليه عاصمة كان يتغنى الجميع بجمالها اما الان فتعاني من الإهمال وتهالك شوارعها .



معنيون كشفوا عن وجود تخصيص مالي يلامس حاجز المئة مليار دينار لاعادة تأهيل مدخل بغداد الجنوبي والذي يشمل توسعة للطرق وإنشاء مجسرات وازالة بعض العوارض التي تعيق حركة السير.