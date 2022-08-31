العمليات المشتركة ترفع حظر التجول...وعودة الحياة الى شوارع بغداد

ستون دقيقة كانت حاسمة لانهاء المظاهر المسلحة في شوارع بغداد. بعد كلمة شديدة اللهجة وجهها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لانصاره بإنهاء الاعتصام، لتعود بعدها الحياة الى طبيعتها في شوارع العاصمة، ولتعلن قيادة العمليات المشتركة رفع حظر التجوال بالكامل وفتح جميع الطرق المغلقة.



وبعد انسحاب انصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء، تسلمت قوة حماية مجلس النواب المبنى بالكامل. فيما استنفرت الملاكات الخدمية جهودها لتنظيف الطرق داخل المنطقة وخارجها، فضلا عن إزالة آثار الاضطرابات الاخيرة من شوارع العاصمة. في حين أعلنت وزارة التربية استئناف الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي والثالث المتوسط يوم غد الأربعاء.وبعد خطوة الصدر التي لاقت ترحيبا محليا ودوليا خارج الاطار التنسيقي، هو الاخر ببيان انهى من خلاله اعتصام انصاره امام الجسر المعلق، لينتهي بذلك ملف الاعتصامات التي استمرت لأسابيع داخل المنطقة الخضراء وخارجها. فيما ينتظر الشارع خطوة مقبلة للقوى السياسية لإنهاء الخصومات والدفع نحو الدخول في حوار جاد، ربما يفضي الى تشكيل حكومة جديدة بعد فترة عاصفة بالأحداث الدموية.