أحدث تقنيات مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة في معرض بغداد الدولي

شركات محلية ودولية عرضت احدث التقنيات العسكرية ومعدات الامن السيبرانيعلى ارض معرض بغداد، أقيم هذا المحفل الذي تضمن عرض العديد من المعدات والتقنيات العسكرية، ويجد المسؤولون ضرورة ان تبذل جهات تصنيع المعدات العسكرية المزيد من الجهد لرفد القوات الامنية بما تحتاجه من مستلزمات متطورة.ويرى آخرون ان الفائدة من هذه المعارض تكمن في الاطلاع على المعدات العسكرية الحديثة التي تستخدمها الجيوش العالمية، والعمل على امكانية توفيرها لقوى الامن العراقية لتمكينها في مواجهة الارهاب .وشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية التي قدمت احدث التقنيات العسكرية والمعدات التي تتعلق بالأمن السبراني وغيرها.