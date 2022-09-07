المبادرة الوطنية لدعم الطاقة فسحة أمل أم حبر على ورق؟‎‎

غاياتها تصب في اطار تنويع مصادر الطاقة، المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاث، يؤكد مسؤولون ان لهذه المبادرة شقان اولهما توعوي والاخر تحفيزي لحث الناس على اعتماد الطاقة المتجددة التي من شأنها تقليل التلوث البيئي.ويرى اخرون ان الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة الكهربائية يمكن ان يشكل جزءا كبيرا من حل ازمة الكهرباء، بالاضافة الى جملة الخطوات الاخرى التي تعمل عليها الجهات المختصة لتوفير الطاقة.هذا وبرزت تأكيدات على ضرورة ان تكون الخطط الموضوعة كفيلة بانهاء ازمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها البلد منذ سنوات كثيرة.