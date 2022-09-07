مركز التأهيل يحال الى الاستثمار..وذوو الاحتياجات الخاصة يستغيثون

مركز تأهيل المعاقين يحال الى الاستثمار..وذوو الاحتياجات الخاصة يستغيثونمن مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الى مول تجاري، مساع تتجه نحوها جهة استثمارية متنفذة، تحاول استغلال ارض قدرت مساحتها بثلاثة عشر الف متر مربع داخل منطقة زيونة في بغداد، وسط تهديد ووعيد للموظفين اذا مالم يتم اخلاء المكانويقول المراجعون بانهم باتوا مهددين بفقدان البناية الوحيدة التي تستقبل حالتهم في البلاد، مناشدين الحكومة بوقفة جادة ولو لمرة واحدة من اجل ايقاف ماوصفوها بانتهاك حقوقهم وحرمانهم من ابسط الاستحقاقاتوتسعى جهات متنفذة بين الفينة والاخرى السيطرة على مساحات وبنايات بحجة الاستثمار، وسط صمت حكومي او تحرك خجول لايرقى وحجم الكارثة التي باتت تقتطع اراضي العاصمة وتحولها لمساحات تجارية دون مراعاة الجانب الانساني او الخدمي