تسريبات: تحالف مرتقب ما بين الاطار وحلفاء الصدر سابقا

ما بين قوى الاطار التنسيقي وحلفاء الصدر سابقاً السيادة والديمقراطي هنالك تحالف جديد من المفترض وبحسب تسريبات سياسية ان يُعلن عنه خلال الساعات المقبلة تحت مسمى ادارة الدولة، ووفق هذه المعطيات يتحرك المشهد لتعزيز قوة الاطار بتكتلٍ قادرٍ على عقد جلسة كاملة النصابمحاولة تعزيز قوة الاطار بتحالف موسع رسالة واضحة الى الطرف الاخر بضرورة التعاطي وابداء المرونة بدلا من التمسك بالمواقف والقرارات فلا سبيل سوى الحوار للخروج من الازمة الحالية صوب انفراجات تنهي قطيعة الفرقاء وتؤسس لمرحلة جديدةمهما كان حجم التحالفات الا ان المواجهة مابين الصدر وخصومه على حلبة السياسية يراها متابعون خسارةً لكلا الطرفين ومن دون توافقٍ سياسي كل الاحاديث عن تشكيلة حكومية اطارية سابقة لأوانها