جموع الزائرين تواصل توافدها لمَرْقَد الإمام علي عليه السلام

اعداد كبيرة من الزائرين قدموا سيرا إلى مدينة النجف الاشرف معزين بمناسبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما انتشرت المواكب عند مداخل المدينه القديمة حيث مرقد الأمام علي عليه السلام لتوفير الخدمات للزوارالخطط الامنية اشتركت فيها جميع الاجهزة الامنية كما استعدت العتبة العلوية لاستيعاب اعداد الزوار المتزايدةوتقدر اعداد المعزين بهذه المناسبة التي تستمر لثلاثة ايام ما بين ثلاثة الى اربعة ملايين زائر من المحافظات المحاذية لمحافظة النجف الاشرفومع الانتشار الواسع للقوات الامنية وانسيابية حركة دخول الزائرين تشير التوقعات الى ان الاعداد قد تزداد إلى اكثر من المتوقع