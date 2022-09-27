نواب ونخب سياسية يهنئون السومرية بعيدها الـ ١٨ ويشيدون بدورها المهني والحيادي

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تحتفل قناة السومرية بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها هذا اليوم. وانطلق لاول مرة البث الفضائي لقناة السومرية في السابع والعشرين من ايلول عام الفين واربعة، ومنذ انطلاقتها عرفت السومرية بحياديتها ومصداقيتها في نقل الحقيقة اينما كانت وقامت بتغطية جميع الاحداث والفعاليات على تنوعها، وانتجت العديد من البرامج والاعمال الدرامية الهادفة والتي نالت استحسان المشاهدين ولا تزال عالقة في اذهان الناس، كما وقدمت السومرية العديد من الشهداء في سبيل نقل الحقيقة ومن اجل وضع المشاهد في قلب الحدث.