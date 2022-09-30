مراقبون: على الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الانتهاكات الأمنية

عشرون طائرة مسيرة استهدفت اربعة مقار متفرقة في كردستان،، تطورات امنية جديدة شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين،، الخروقات هذه يرى مراقبون ان على الحكومة اتخاذ اجراءات جادة من اجل ايقافها سواء من الجانب التركي او الايراني ،،اللذان باتا يستبيحان الاراضي العراقية دون عذر او نذرويرى خبراء بالشأن الامني ان العراق قادر على ايقاف تلك الانتهاكات،،لكن الوضع بحاجة لقرارات حاسمة وقائد عسكري ينهي تلك الاعتداءات التي راحت تزهق حياة العديد من الارواحوتتذرع كل من تركيا وايران بالمادة "واحد وخمسين" من ميثاق الامم المتحدة،، الذي يتيح للدول حماية امنها في حال تعرضت للخطر،،لكن ماالذي يثبت بان كل منهما تعرض فعلا له،،تساؤلات يفترض بالحكومة الاجابة عنها والخروج من صمتها ،،لا الاكتفاء فقط بالشجب والاستنكار الذي ينتهي عقب مرور يومين على كل حادث