صلاح الدين تستعد لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع)

كعادتها تستقبل سامراء ملايين الزائرين من شتى المحافظات وبلدان العالم لزيارة الإمامين وإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام. من ارض سامراء تقدم الخدمة وتتوحد الكلمة باسم العراق نابذين كل أشكال الفرقة داعين للوحدة الوطنية.العتبة العسكرية والحكومة المحلية استنفرتا كل الطاقات الخدمية للوافدين صوب سامراء فأكثر من 600موكب اعدت لاستقبال الزائرين فيما استنفرت القيادات الأمنية تشكيلاتها لتأمين الزيارة أرضاً وجواً من بغداد الى المرقدينزيارة مليونية تتجدد في كل عام حباً بآل بيت النبوة في ارض سامراء نصبت فيها المواكب وفتحت منازل الأهالي لاستقبال الزائرين .