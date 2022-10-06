النجف تعاني من تلكؤ المشاريع وانذارات محلية للشركات

مشاريع متلكئة واخرى غير مطابقة للمواصفات تتوزع على اغلب المناطق الحيوية في مدينة النجف الاشرف رغم مضي اشهر على انطلاق العمل فيها مسببة الفوضى بعدم انجازها.الحكومة المحلية انذرت الشركات المتلكئة واكدت ضرورة توفير صلاحيات للمحافظات من الوزارات للتعامل بمرونة مع المشاريع.محافظ النجف ماجد الوائلي يؤكد أن رغم ان اعذار الشركات كان توقفها بسبب جائحة كورونا الا ان هذا التوقف لم يعوض بتسريع العمل.غياب العقوبات الرادعة للمقاولين والمحاصصة التي سادت جميع مفاصل الدولة أخرت انجاز اغلب المشاريع في محافظة النجف وغيرها من المحافظات التي تفتقر الى الخدمات.