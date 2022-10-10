الموارد تعيد احياء هور ابن نجم الذي يحاذي ثلاث محافظات

هور ابن نجم الذي تصل مساحته إلى ثمانية عشر ألف دونم ويحاذي ثلاث محافظات سيوفر وبحسب الجهات المسؤولة تنوعا احيائيا لصيادي الأسماك ومربي الحيوانات.وان اكتمل مشروع الهور مطلع العام المقبل سيكون اول خزان مائي في الفرات الأوسط فضلا عن احياء التنوع البيئي بحسب القائمين عليه.أربعون عاما وهور ابن نجم يشكو من غياب الثروة السمكية والطيور المهاجرة على امل ان تلتزم الشركة المنفذة بالتوقيتات المحددة لاعادة احيائه .