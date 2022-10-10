تداعيات ازمة الجفاف على الناتج الزراعي في الديوانية

نظر المزارع الحاج كامل الى ارضه بحسرة وألم بعد ان باتت جرداء دون زراعة لموسمين متتالين بسبب الجفاف وشحة المياه، فيما يجبر هو والكثير من المزارعين على دفع قروض مالية للمصرف الزراعي جراء شرائهم آليات زراعية في المواسم السابقة.الحكومة المحلية بدورها طالبت الحكومة المركزية ووزارة المالية بإطفاء الديون السابقة المترتبة على المزارعين وتأجيل سداد القروض وجدولتها الى حين السماح لهم بالزراعة في المواسم القادمة.