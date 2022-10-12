ثورة المزارعين: الفلاحون يطالبون بتعويضاتهم لهذا الموسم

ثورة المزارعين، شعار لمؤتمر زراعي رفعه فلاحو الديوانية والنجف في قضاء غماس، على خلفية ما سموه بتسويف الحكومة بعدم دفع تعويضات مزارعي الارز لمنعهم من الزراعة هذا الموسم، فيما دعو الى خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.مديرية زراعة الديوانية اكدت أنها رفع جميع قوائم المزارعين المستحقين للتعويضات الى رئاسة الوزراء، فيما اشار رئيس الوحدة الادارية لقضاء غماس الى خطورة تأثير تراجع الواقع الزراعي على الامن الغذائي والاقتصادي للمحافظة.