بالفيديو.. جرس المدارس ينفض ترابه بدوام حضوري بعد توقفه عامين

نقص واضح بتجهيز طلبة المدارس بالمناهج الدراسية للعام الحالي، يقرع الجرس ليسير الطلبة بصف واحد منتظم نحو صفوفهم ومن ثم تكتب العبارة الاولى الدرس الاول، ليبدأ العام الدراسي الجديد، عام لا يخلو من المشاكل التي اعتاد عليها الطلبة والملاكات التدريسية، لكن في عام الفين واثنين وعشرين يضاف لها ازمة لربما تعصف بالعملية التربية، وهي عدم تمكن وزارة التربية من طبع الكتب الدراسية الكافية للمراحل المختلفة لعدم وجود موازنة اتحادية لهذا العام.ويقول مدير عام تربية الرصافة الأولى حسين فليح الزوبعي في حديث لـ السومرية، إن "نسبة الكتب المتوفرة تصل الى 50% إضافة الى المسترجعة من السنوات السابقة".وأضاف، أن "الطلبة والكوادر التعليمية ورغم الصعوبات والظروف التي تواجه البلد الا انهم عازمون على اكمال مسيرة العلم".احلام كثيرة لمن يطرقون باب العلم والتي يأملون بأن تحقق لهم مكانة مهمة بالمجتمع مستقبلا، لكن هذه الاحلام تواجه الكثير من العقبات منها متعلق بقرارات حكومية متخبطة واخرى تتمثل بعدم استيعاب المدارس الحكومية لجميع الطلبة مما نتج عنها تداعيات سلبية منها اللجوء للتدريس الخصوصي الذي يكلف اولياء الامور مبالغ طائلة.وتوجه أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعدهم الدراسية في عموم المدارس العراقية، إيذاناً ببدء بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن أعداد الطلبة الكلي قد بلغ، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، فيما بلغ أعداد طلاب الأول الابتدائي أكثر من مليون و 200 الف تلميذ.