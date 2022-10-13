منطقة قيد التشييد في الزعفرانية تفتقر لابسط الخدمات والاهالي يناشدون

رغم أنها تعتبر من مناطق بغداد الجديدة، إلا أنها تعاني من الاهمال كغيرها من مناطق العاصمة، داخل منطقة الزعفرانية يقع هذا المكان الذي يفتقر لابسط مقومات العيش، يشكو الاهالي من هذا الحال مطالبين بالحلول.وما يزيد الوضع سوءاً تراكم النفايات داخل المنطقة التي تعتبر سكنية، إذ يؤكدون ان أكداسا كبيرة من النفايات تقبع بين منازلهم .ويطالب الاهالي في هذه المنطقة بضرورة تحرك الجهات والاجهزة المختصة للتعجيل في اكمال مشاريع البنى التحتية لمنطقتهم .