بالفيديو ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء على لائحة التراث العالمي

بعد ادراج القنطرة البيضاء على لائحة التراث العالمي ، طالبت اوساط حكومية وشعبية الاهتمام بمعالم كربلاء الاثرية باعتبارها واجهة العراق امام الزائرينالقنطرة البيضاء هي أحد معالم مدينة كربلاء التأريخية والتي يعود بناؤها الى أكثر من أربعمئة وخمسين عاما وتم انشاؤها في زمن الدولة العثمانية وأدرجت ضمن لائحة التراث العالمي في الأونة الأخيرة وسط ترحيب حكومي وشعبي .باحثون تاريخيون طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بالأهتمام بالمعالم الأثرية الاخرى والتي تعاني من الأهمال منذ سنوات عدة وأدراجها ضمن لائحة التراث العالميالقنطرة البيضاء تعد دلالة واضحة للوصول والسلام على مراقد ألائمة الأطهار في كربلاء ومنطلق المواكب الحسينية ولاتزال تتمتع بخصوصية في نفوس الكربلائيين