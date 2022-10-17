بالفيديو: اهالي الجمعية في منطقة الدورة يشكون من طفح المياه الثقيلة

طفح للمياه الثقيلة وتحول الكثير من الشوارع الى مستنقعات من المياه الاسنة داخل حي بمنطقة الدورة جنوبي بغداد يعرف بجمعية خير الله، وبسبب هذه المشكلة تعرض الكثير من قاطنيها لامراض الجهاز التنفسي خاصة لدى الصغار بسبب الروائح المنبعثة من هذه المياه التي لم تجد لها الدوائر الخدمية حلا منذ سنوات.مناشدات كثيرة وضعها الاهالي بين أيدي الجهات الخدمية وبعض اعضاء مجلس النواب الذي يمثلون ابناء هذه المنطقة، لكن هذه المناشدات ذهبت ادراج الرياح ولم يحصل الاهالي هنا الا على وعود لم يلتمسوا منها شيئا على ارض الواقع.وبسبب هذه المشكلة لجأ بعض الاهالي الى بيع منازلهم والذهاب الى منطقة اخرى للتخلص من هذه المياه التي وصلت الى عتبات دورهم.