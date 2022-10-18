أستاذ عراقي يحوّل غرفة مهجورة إلى صف فنيّ لتشجيع تلاميذه‎‎

بأقلّ من مليون دينار من ماله الخاص حوّل المعلم مصطفى هذه الغرفة المهجورة في مدرسته إلى صف فني متكامل.وانتظم عشرات التلاميذ في حصة التربية الفنية الذي تحول إلى فرض يومي بعد إلغائه سابقا.وتعاني اغلب مدارس محافظة النجف من تهالك مبانيها القديمة فضلا عن الدوام المزدوج لتصبح النشاطات الفنية ترفا يحتاج إلى مبادرات جريئة لاعادتها إلى المناهج التربوية بحسب معنيين.مبادره وبذره امل تحتاج إلى رعايتها في ظل واقع تربوي متعب يفتقد حتى إلى الطاقه الكهربائيه.