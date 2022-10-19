موظفو وزارة الصناعة يتظاهرون احتجاجا على سرقة اراضيهم

سرقة تعرّض لها موظّفون تابعون لوزارة الصناعة والمعادن تتمثّل باستحواذ جهات مجهولة على قطع أراضيهم بالاتفاق مع شخصيات متنفذة داخل الوزارة حسب قول الموظفين الذين خرجوا بتظاهرة للمطالبة باسترجاع حقوقهم.اوّل مناشدة وضعها هؤلاء على طاولة الحكومة الجديدة، بأن تنظر بعين الاعتبار لهذه الشريحة التي تأمل بطريقة او بأخرى استرجاع قطع أراضيهم المسلوبة سيما وأنّ الكثير منهم يعاني لا يملك دارا سكنية.