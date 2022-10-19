صحة الكرخ تفتتح قسم "النسائية والتوليد" بمستشفى اليرموك التعليمي‎‎

بسعة مئة سرير وتسع صالات للعمليات وخمس غرف للعناية المركّزة، افتتحت دائرة صحة الكرخ قسم النسائية والتوليد والعقم بمستشفى اليرموك التعليمي بعد إعادة تأهيله بشكل كامل.وخلال الافتتاح كشف وزير الصحة عن مجانية الخدمة المقدمة بهذا القسم،ناهيك عن استمراره بتمرير واكمال العديد من المشاريع بخطة الوزارة الاستثمارية التي لم تتأثر بالموازنة.ويأمل المواطنون برفع المستوى الصحي داخل البلاد، وتفعيل قانون الضمان الصحي الذي اقرّ بالدورة السابقة من اجل خدمة الصالح العام.