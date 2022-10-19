النجف: مستثمرون يشكون عرقلة اكمال اجراءات منح الاجازة‎‎

شكوى عديدة أطلقها رجال أعمال في محافظة النجف بسبب تلكّؤ الدوائر في اكمال اجراءات منح الاجازة الاستثمارية فضلا عن التدخلات التي وصفت بالحزبية ما يعرقل إنجاز المشاريع ويعرض المستثمرين للعقوبات.فترة السماح التي منحها مجلس الوزراء بعد جائحة كورونا لم تشفع لهم حيث أطلقت هيئة استثمار النجف حزمة عقوبات طالت المشاريع المتلكئة.ويرى اقتصاديون أنّ سوق العمل في البلاد يتعرّض إلى تدخّلات سياسية تمارس بحقّ المستثمر بغية تسقيط وعرقلة المشاريع.وبحسب مراقبين فإنّ اعمار العراق يحتاج إلى حكومة قوية وحازمة تستطيع الفصل بين الملفّين الاقتصادي والسياسي