جلسة التصويت على كابينة السوداني: لا موعد رسمي حتى اللحظة

خريطة الكابينة الوزارية للمكلف محمد شياع السوداني تقريباً اكتملت باستثناء بعض الوزارات والجميع في البرلمان بانتظار جلسة التمرير. مبدئياً ائتلاف ادار الدولة وبحسب بيانٍ شبه رسمي يقول ان السبت المقبل موعد للتصويت لكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي او اتفاق نهائي بحسب نواب.وعلى صعيد التوافقات، يبدو ان البيت الكردي حسم استحقاقاته الانتخابية بأربع وزاراتٍ على رأسها وزارة الخارجية مؤكداً ان جلسة السبت ستعقد والتصويت سيكون على نصف الكابينة زائد وزارة ليتمكن مجلس الوزراء الجديد من تحقيق النصاب لعقد اولى جلساته.على الرغم من التسريبات التي تتحدث عن انعقاد جلسة نيابية يوم السبت المقبل الا ان المشهد داخل ائتلاف ادارة الدولة مازال معقداً بالخلافات والاختلافات وفقا لمصادرٍ سياسية.