مهندسون في وزارة النقل يكشفون عن سرقة درجاتهم الوظيفية

اكثر من ثلاثمئة مهندس تعرضوا لعملية سرقة لدرجاتهم الوظيفية بعد ان قضوا ثلاث سنوات من الخدمة بصفة عقود لدى وزارة النقل، التي اقدمت مؤخرا على فصلهم من الخدمة وذلك بسبب اعتمادها لكتاب يحتوي على اخطاء ادارية يتضمن انهاء خدمة هؤلاء المهندسين والذين بدورهم تظاهرو امام مبنى الوزارة للحصول على درجاتهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.فتيل غضب المتظاهرين قد يشتد في الايام المقبلة ولربما تتحول هذه التظاهرة لاعتصام مفتوح ونصب للخيام امام مبنى الوزارة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.